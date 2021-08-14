Врач рассказала, с каким заболеванием можно спутать метеочувствительность

Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

При изменении атмосферного давления неприятные симптомы могут почувствовать люди, имеющие вегетативно-сосудистую дистонию. Это головокружение, одышка, головная боль и общее недомогание. В отдельных случаях метеочувствительность можно перепутать с другим заболеванием, рассказала «Вечерней Москве» врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

— Головокружение может давать анемия. С этим легко спутать метеочувствительность, особенно у молодых людей, чаще у девушек. При анемии тоже кислород же переносит гемоглобин, а он снижается. От этого и головокружение может происходить. А скачки атмосферного давления могут ухудшать состояние. Про анемию человек может и не знать, а при погодных таких явлениях обнаружить. Тогда стоит сделать клинический анализ крови, — сказала врач-кардиолог.

По словам Маршинцевой, при подобных недомоганиях стоит обратиться к врачу. При подтверждении диагноза специалист подберет необходимое лечение, и тогда в организме все постепенно восстановится.

Как уточнила собеседница «ВМ», резкие погодные колебания в целом обычно не проходят бесследно для россиян. Например, в период затяжных дождей в Москве специалисту пришлось корректировать лечение многих своих пациентов, постоянно принимающих лекарства.

— Когда меняется атмосферное давление, ухудшается самочувствие многих людей, у кого нарушен тонус сосудов. Он может быть как гипертонического типа, когда они сжаты, тонус повышен. Либо гипотонического, наоборот, с расслабленными сосудами. Они как раз чаще всего и реагируют на изменения атмосферного давления, — заключила Маршинцева.

Обычно такие россияне чувствуют себя хуже, когда атмосферное давление понижено, а не наоборот, пояснила врач. В этот период у людей с вегетативно-сосудистой дистонией появляются слабость, головокружение и недомогание. В такие дни специалист посоветовала стараться больше спать и отдыхать.