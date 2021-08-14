Сервис Russpass разработал тематический маршрут для детей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Цифровой сервис Russpass создал познавательно-развлекательный маршрут для семейных прогулок с детьми по Москве. Об этом стало известно в субботу, 14 августа.

Детская туристическая тропа включает в себя девять интересных мест. Маршрут разделен на три тематические прогулки. Их можно пройти за три дня подряд или же разделить на несколько недель.

Первая прогулка начинается в Центральном детском мире на улице Лубянка. Помимо обилия игрушек, здесь представлены исторические и развлекательные объекты. Одним из таких являются часы на пятом этаже магазина, которые входят в пятерку самых больших механических часов в мире.

Следующий пункт программы — парк Зарядье. Здесь дети посетят флорариум, где представлено свыше 250 видов растений.

Вторая прогулка стартует в мультимедийном центре «Союзмультпарк» на ВДНХ, где каждый день проводят мастер-классы по изготовлению игрушек и поделок.

Завершается маршрут на воздушной экотропе. Здесь можно понаблюдать за старинной дубравой с высоты 6,5 метра, а также увидеть белок и сов.

Третья прогулка начинается также на ВДНХ. Дети посетят Москвариум, где обитает около 12 тысяч представителей водного мира.

После семьи могут отправиться в ландшафтный парк. Отсюда открывается вид на Каменские пруды и знаменитый фонтан «Золотой колос».

На официальном сайте мэра Москвы отмечается, что вход в большинство тематических мест платный. О стоимости билетов рекомендуется узнать заранее на сайтах учреждений или в кассах.