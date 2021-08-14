Польский генерал испугался прекращения военного сотрудничества с США

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Польский генерал Мирослав Ружаньский заявил, что если правительство не встанет на путь демократизации, то американцы могут прекратить поставки вооружения по уже заключенным контрактам. Об этом Ружаньский сообщил в интервью Wirtualna Polska.

Ружаньский обвинил польские власти в том, что они «пренебрегают» партнерством с Вашингтоном. По мнению генерала, США не станут поддерживать связи с такими странами, как Польша, и не будут реагировать, как обиженный ребенок, передает ОСН.

— Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решится действовать в такой стране? — задался вопросом Ружаньский.

Он добавил, что речь идет о поставках истребителей F-35 и зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк, в свою очередь, сравнил борьбу Польши со строительством «Северного потока —2» с битвой Давида с Голиафом. По его словам, договоренности США и Германии по строительству газопровода очень разочаровали Польшу и Украину.