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«Все казалось сложным»: Рита Дакота рассказала о своем новом возлюбленном

Диана Кафеина

Валерий Ливак

Общество
«Все казалось сложным»: Рита Дакота рассказала о своем новом возлюбленном
Фото: Из личного архива Риты Дакоты

Певица Рита Дакота познакомилась со своим новым возлюбленным Федором Белогаем на съемках клипа на песню «Новые линии». Об этом артистка рассказала в интервью «Вечерней Москве».

По ее словам, они симпатизировали друг другу с первого дня, однако никаких отношений строить сразу не стали. Молодые люди понимали, что они слишком разные, да и живут в разных точках планеты, каждый занимается своим бизнесом.

— Все казалось сложным. Федор только расстался с девушкой, я развелась. Однако спустя год мы снова пересеклись. И тогда уже решили, что раз вселенная настаивает, противиться не станем. Это называется power couple (в переводе с английского «сильная пара» — прим. «ВМ»), когда два мощных и успешных в своем деле человека встречаются и, скажем так, усиливают друг друга. Мы по отдельности счастливые и успешные, а вместе еще счастливее и успешнее. Я посвятила Феде четыре песни, — поделилась Дакота.

Певица добавила, что у нее с Федором «абсолютно схожая система ценностей, общий духовный наставник, практики, взгляды на мир».

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