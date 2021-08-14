Специалисты заметили редких пчел в парке «Кузьминки-Люблино» в Москве

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Мохноногие пчелы поселились в историческом парке «Кузьминки-Люблино» в Москве.

Эти насекомые живут в одиночестве в земляных норах и собирают пыльцу с цветущих растений. Также мохноногие пчелы занесены в столичную Красную книгу.

Обычно такие пчелы появляются на свет летом и сразу же начинают собирать нектар. Особенно любимые травы мохноногих пчел — цикорий и васильки.

После насекомые складывают пыльцу в специально вырытые норки для вскармливания потомства. В этих же земляных углублениях впоследствии появляются на свет новые мохноногие пчелы.

Основная задача данного вида пчел — опылять дикие растения. Из-за этого посетителям московских парков следует быть осторожными и не разрушать земляные норки насекомых, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в среду, 11 августа, биолог Людмила Ганушкина объяснила, почему опасны укусы ос. По ее словам, в организме может произойти аллергический шок из-за попадания токсина.