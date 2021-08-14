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К месту крушения Бе-200 направлен самолет ВВС Турции

Василий Плиткин

Происшествия
К месту крушения Бе-200 направлен самолет ВВС Турции
Фото: МЧС России

К месту крушения пожарного самолета Бе-200 Минобороны РФ направлены вертолет и самолет ВВС Турции. Об этом в субботу, 14 августа, сообщается в заявлении турецкого военного ведомства.

В Минобороны Турции добавили, что речь идет о вертолете с авиабазы Инджирлик и самолете с базы Конья. Воздушные суда направлены для участия в поисково-спасательных работах в регион крушения российского пожарного самолета, который вылетел из Аданы.

Уже известно, что арендованный у России Бе-200 тушил пожар в районе Ылыджа.

— Пожар в этой гористой местности начался после удара молнии. Туда был направлен Бе-200, который вылетел из Аданы. Вскоре связь с самолетом была прервана, после этого в район были отправлены отряды спасателей, – рассказали в администрации провинции Кахраманмараш, передает ТАСС.

О крушении Бе-200 стало известно днем 14 августа. Самолет разбился после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции. На борту судна находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. В живых не осталось никого.

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