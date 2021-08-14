Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рита Дакота объяснила, за что любит Бали

Диана Кафеина

Валерий Ливак

Общество
Рита Дакота объяснила, за что любит Бали
Фото: Аккаунт Риты Дакоты в Instagram (@ritadakota)

Певица Рита Дакота черпает силы и вдохновляется на Бали. За это артистка и любит индонезийский остров, рассказала она в интервью «Вечерней Москве».

— Бали я бы назвала уже не вторым домом, а первым. Хотя там нахожусь реже, чем в столице. Но ни разу не случалось такого, чтобы я приехала на Бали — и ничего нового в моей жизни не произошло, — поделилась Дакота.

Остров «меняет все на 180 градусов», уверена певица. Там, по ее словам, рождено немало классных идей. Как призналась Дакота, она счастлива, что нашла место, которое настолько сильно на нее влияет.

Ранее Дакота взволновала поклонников фотографией с бывшим мужем Владом Соколовским и новым возлюбленным Федором Белогаем. Снимок звезда опубликовала в Instagram. В кадре все трое искренне и широко улыбаются. Артистка рассказала фанатам, зачем все они собрались вместе.

Читайте также:
Рита ДакотаИндонезияпевица
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте