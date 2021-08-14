Рита Дакота объяснила, за что любит Бали

Фото: Аккаунт Риты Дакоты в Instagram (@ritadakota)

Певица Рита Дакота черпает силы и вдохновляется на Бали. За это артистка и любит индонезийский остров, рассказала она в интервью «Вечерней Москве».

— Бали я бы назвала уже не вторым домом, а первым. Хотя там нахожусь реже, чем в столице. Но ни разу не случалось такого, чтобы я приехала на Бали — и ничего нового в моей жизни не произошло, — поделилась Дакота.

Остров «меняет все на 180 градусов», уверена певица. Там, по ее словам, рождено немало классных идей. Как призналась Дакота, она счастлива, что нашла место, которое настолько сильно на нее влияет.

Ранее Дакота взволновала поклонников фотографией с бывшим мужем Владом Соколовским и новым возлюбленным Федором Белогаем. Снимок звезда опубликовала в Instagram. В кадре все трое искренне и широко улыбаются. Артистка рассказала фанатам, зачем все они собрались вместе.