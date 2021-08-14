«Постоянное противоборство»: Вильфанд пообещал москвичам много солнца и звезд

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В ближайшие дни в столице ожидается теплая летняя погода. Дневные показатели температуры воздуха превысят многолетние значения на три–четыре градуса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Москва и Московская область находятся в зоне влияния противоборства двух барических образований: циклона с низким давлением, который тянется с запада, и гребня высокого давления, антициклона, он находится восточнее за Уралом. И вот идет постоянное противоборство. По расчетам, победу одержит гребень высокого давления. Отсюда очень комфортные погодные характеристики. Малооблачно, преимущественно без осадков, в среду возможны кратковременные осадки. В общем, это незначительно. Будет много солнца днем, а ночью много звезд, — сказал синоптик.

По словам Романа Вильфанда, средняя температура воздуха днем с 15 по 18 августа составит 24–27 градусов. По области ожидается до 30 градусов. Ночные температуры будут не такие высокие — 11–14 градусов, добавил собеседник «ВМ». По предварительным расчетам, вторая половина недели тоже будет теплой, но температурный фон в столице ожидается чуть ниже — 23–25 градусов, заключил синоптик.