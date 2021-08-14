Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» во время матча с екатеринбургским «Уралом» вывесили на трибунах баннеры с критикой игроков. Об этом стало известно в субботу, 14 августа.

В особенности болельщики были недовольны игрой Александра Соболева, Александра Ломовицкого, Лукаса Айртона и Николая Рассказова.

— Соболев Саша бросил играть, ведь стали в «телеге» его восхвалять. Пока вся команда слушала выкрики, Ломовицкий, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики, — гласили баннеры.

Отмечается, что в настоящий момент красно-белые уже вылетели из Лиги чемпионов. Также RT сообщило, что «Спартак» дважды проиграл в трех прошедших матчах.

Напомним, что во вторник, 10 августа, московский футбольный клуб «Спартак» сыграл с португальской командой «Бенфика».

Матч состоялся в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Однако одержать победу красно-белым не удалось. Игра завершилась со счетом 2:0. В ворота «Спартака» голы забили футболисты Жоао Марио и Роман Яремчук.

Также отмечается, что жребий группового этапа Лиги чемпионов состоится 27 августа.