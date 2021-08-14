Десятки человек погибли в результате землетрясения на Гаити

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По сообщениям спасателей, в результате землетрясения на Гаити в субботу, 14 августа, погибли, по меньшей мере, 29 человек.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити утром. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке на юге страны, где проживают примерно 125 тысяч человек, передает ТАСС.

Известно, что как минимум двое погибших — дети. Позже доминиканская газета «Листин диарио» сообщила о втором за сутки землетрясении в этом же регионе — сейсмологи зафиксировали не менее семи новых подземных толчков. Мощность самого сильного из них составила 5,2.

Подземные толчки были настолько мощными, что ощущались даже на Кубе — в нескольких населенных пунктах в провинциях Гуантанамо, Гранма, Ольгин и Сантьяго-де-Куба, сообщили местные сейсмологи в отчете Национального центра сейсмологических исследований республики.

В ночь на пятницу, 13 августа, российские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в Прокопьевском районе Кемеровской области. По данным специалистов, подземные толчки произошли недалеко от города Прокопьевска 12 августа в 20:41 по московскому времени. Их интенсивность оценивается в семь баллов. Эпицентр землетрясения находился рядом с селом Большая Талда.