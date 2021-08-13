Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кемеровской области

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Российские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в ночь на пятницу в Прокопьевском районе Кемеровской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, подземные толчки произошли недалеко от города Прокопьевска 12 августа в 20:41 по московскому времени. Их интенсивность оценивается в 7 баллов. Эпицентр землетрясения находился рядом с селом Большая Талда.

Оперативные службы региона сообщили, что в результате инцидента жертв и разрушений нет. Работа местных предприятий не прерывалась. Власти расположенного в 65 километрах от эпицентра Новокузнецка проверят жилые дома и здания социальных объектов на предмет разрушений. В экстренные службы поступило более ста звонков от местных жителей справочного характера. передает ТАСС.

30 июля землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Перу и Эквадора. Сейсмологи зафиксировали эпицентр землетрясения на расстоянии 32 километров от города Пьюра в Перу. По предварительным данным, очаг подземных толчков залегал на глубине 49 километров.