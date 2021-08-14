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Ученые отметили снижение уровня интеллекта у рожденных в пандемию детей

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые отметили снижение уровня интеллекта у рожденных в пандемию детей
Фото: Pixabay

Ученые из США выяснили, что у детей, родившихся в период пандемии коронавирусной инфекции, снизился уровень IQ.

Специалисты установили, что уровень интеллекта таких детей составляет 78, хотя до пандемии показатель был 100. В исследовании эксперты использовали шкалу Маллена для раннего развития.

В эксперименте участвовали 672 ребенка. Отмечается, что никто из них не имел проблем в развитии.

Также ученые отметили, что первые несколько лет жизни ребенка особенно важны для формирования его склада ума и организма. Однако пандемия COVID-19 остановила развитие многих функций. Это связано с недоступностью к живому общению и играм, сообщили в Общественной службе новостей.

Отметим, что в субботу, 14 августа, руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова заявила, что дети лучше и быстрее справляются с постковидным синдромом.

Однако на данный момент последствия коронавирусной инфекции изучены недостаточно, отметил специалист. Из-за этого врачи до сих пор продолжают наблюдать за изменениями в организмах взрослых и детей.

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