Врач Роспотребнадзора сообщила, что дети лучше справляются с постковидным синдромом

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Намного лучше и быстрее справиться с постковидным синдромом удается детям, нежели взрослым. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

— Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых, — рассказала она РИА Новости.

По ее словам, последствия COVID-19 для здоровья переболевших еще недостаточно изучены, поэтому врачи продолжают наблюдение за взрослыми и детьми.

Недавно главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, сколько длится постковидный синдром. В среднем он продолжается около двух месяцев. По его словам, такие выводы сделаны на основе исследования, которое проводилось совместно с Московским государственным университетом управления. Специалисты наблюдали за 250 пациентами с коронавирусом, начиная от их госпитализации в Коммунарку и в течение месяца и более после выписки.