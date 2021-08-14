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Алиев: Армения пока не готова подписать перемирие

Виктория Сикерина

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Алиев: Армения пока не готова подписать перемирие
Фото: president.az /Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Армения пока не дала положительный ответ по поводу подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, 14 августа.

Также он отметил, что мирный договор урегулирует вопросы территориальной целостности и установления границ.

Однако, по словам Алиева, Армения пока не готова к налаживанию отношений с соседом.

— Мы (Азербайджан) хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ. Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого, — сказал президент Азербайджана.

Помимо этого, Ильхам Алиев выразил надежду, что Россия продолжит обеспечивать безопасность в регионе, а также предпримет меры для обеспечения долгосрочного мира. Также президент Азербайджана надеется, что сторона РФ не вооружит Армению, сообщает ТАСС.

Напомним, что вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился осенью 2020 года.

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