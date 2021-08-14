«Догадаетесь, кто есть кто?»: дочь Николаева нарисовала портрет Пугачевой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Композитор Игорь Николаев поделился с поклонниками портретом Аллы Пугачевой, который нарисовала его дочь Вероника. Об этом он рассказал в субботу, 14 августа, в своих социальных сетях.

Фото: Instagram / igor_nikolaev_music

— Вероничка с утра пораньше нарисовала два портрета — Аллы Пугачевой и Игоря Николаева. Ну что, догадаетесь, кто есть кто? — иронично написал артист.

Семейный снимок удивил подписчиков Игоря Николаева. Многие делились в комментариях своими догадками, на каком из рисунков все-таки изображена примадонна. Однако некоторые фанаты отметили, что так и не смогли догадаться, кого же нарисовала Вероника, передает ФАН.

В настоящий момент композитор занят исключительно семьей и воспитанием ребенка. Вместе с женой Юлией Проскуряковой, которая младше супруга на 22 года, они проводят с дочерью Вероникой большую часть свободного времени.

Напомним, что недавно композитор Игорь Крутой перестал скрывать от общественности внебрачного сына Якова.