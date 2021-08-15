Диетологи рассказали, кому нельзя есть гречку

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Диетологи сообщили, что помимо полезных свойств гречка имеет и ряд недостатков. Частое употребление данной крупы может снизить количество микроэлементов в организме, что влечет за собой остеопороз и разрушение зубной эмали.

Специалисты сообщили, что гречка опасна для женщин старше 40-45 лет, потому что ведет к недостаточному усвоению кальция. С осторожностью употреблять кашу из гречки нужно и тем, кто имеет проблемы с пищеварением: крупа может вызывать спазмы желудка и другие дискомфортные явления.

Исключить гречку из рациона необходимо аллергикам, а сильно ограничить ее употребление стоит гипертоникам и людям, страдающим от сахарного диабета. Не более раза в месяц крупу следует есть беременным, людям с почечной недостаточностью и язвой желудка.

Также гречка известна как средство для похудения. Но диетологи предупреждают, что питание исключительно этой кашей может принести вред и даже «убить» здоровье.

В целом же, резюмировали эксперты, гречневая каша несет в себе и много полезных свойств, но злоупотреблять ей, как и любыми другими продуктами, не рекомендуется, передает издание «Царьград».

Диетолог объяснила, как составить рацион на день из простых и недорогих продуктов. По ее словам, первый прием пищи должен содержать белок и сложные углеводы. Так, для завтрака идеально подойдут каша, 1–2 яйца либо творог.