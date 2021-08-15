Юрист объяснил, какие фразы нельзя произносить в разговоре с мошенниками

Фото: pixabay.com

Телефонные мошенники часто беспокоят россиян. При разговоре с ними лучше молча бросить трубку, но если начать беседу, стоит помнить, что некоторые фразы нельзя произносить. Юрист Егор Редин в воскресенье, 15 августа, рассказал, какие именно.

По его словам, фразы «да» или «нет», а также любые цифры и персональные данные в беседе звучать не должны: мошенники могут воспользоваться диктофоном и с этими фразами обратиться уже в настоящий банк.

— Зная конфиденциальные данные о вас, такую запись возможно использовать при звонке в тот же банк или иную организацию, где автоответчик способен распознать голос, — отметил эксперт.

Также нельзя называть сроки действия карты и ее CVC или PIN-код. Это та информация, которую не найти без личной помощи владельца карты.

Редин советует быть внимательным при звонке с незнакомых номеров и не паниковать, если сообщается о списании крупной суммы денег со счета. Необходимо положить трубку и позвонить на официальный номер банка. Организации сами никогда не наберут номер клиента по этим вопросам.

Юрист рассказал, что популярнейшим видом мошенничества остается попытка «списания» со счета денег, которую сотрудникам банка удалось приостановить и теперь они звонят хозяину карты.

Кроме того, не стоит переходить по ссылкам, если они пришли не с официального номера банка, передает агентство «Прайм».

Корреспонденты «Вечерней Москвы» узнали, сможет ли новый сервис МВД защитить россиян от телефонных мошенников. Эксперты поделились своими мнениями о том, как приложение будет защищать граждан и насколько охотно пользователи будут устанавливать его на телефоны.