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В Гидрометцентре рассказали, каким будет сентябрь в Москве

Михаил Алимов

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В Гидрометцентре рассказали, каким будет сентябрь в Москве
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Температура воздуха в сентябре в столице будет соответствовать климатической норме. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Так, температура воздуха в Москве в первый месяц осени составит 15–20 градусов тепла днем. Ночью температура понизится до плюс 5–10 градусов. При похолоданиях такая же температура будет днем, а ночью она составит 1–6 градусов тепла.

Синоптик пообещала долгий бархатный сезон на курортах: в первый осенний месяц температура там будет держаться на уровне плюс 23–28 градусов. Осадков на юге ожидается также мало. Кроме того, в Поволжье и на Дальнем Востоке их выпадет небольшое количество.

Дождливым сентябрь окажется для Мурманской, Архангельской и Калининградской областей.

Заморозки по ночам ожидаются в Магаданской области и на Чукотке, передает «Российская газета».

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что жителей столичного региона с большой вероятностью ждет теплое начало недели, поэтому преждевременно прощаться с летом. По его словам, в столице температура может колебаться от 25 до 29 градусов тепла.

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