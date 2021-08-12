Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик пообещал москвичам летнее начало следующей недели

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик пообещал москвичам летнее начало следующей недели
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителей столичного региона с большой вероятностью ждет теплое, летнее начало недели, поэтому преждевременно прощаться с летом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Ансамблевый прогноз показывает, что вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне плюс 28 градусов на следующей неделе, существует. В начале недели может быть 25, 27 градусов, может быть до 29 градусов тепла. Я бы не стал прощаться с летом, — сказал он.

Синоптик отметил, что тепло бывает и в начале сентября, передает РИА Новости.

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 12 августа. Общий объем осадков в этот день может приблизиться к рекорду для 12 августа за историю регулярных метеонаблюдений.

Читайте также:
прогноз погодыМоскваРоман Вильфанд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Все мнения
О проекте