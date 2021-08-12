Синоптик пообещал москвичам летнее начало следующей недели

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Жителей столичного региона с большой вероятностью ждет теплое, летнее начало недели, поэтому преждевременно прощаться с летом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Ансамблевый прогноз показывает, что вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне плюс 28 градусов на следующей неделе, существует. В начале недели может быть 25, 27 градусов, может быть до 29 градусов тепла. Я бы не стал прощаться с летом, — сказал он.

Синоптик отметил, что тепло бывает и в начале сентября, передает РИА Новости.

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 12 августа. Общий объем осадков в этот день может приблизиться к рекорду для 12 августа за историю регулярных метеонаблюдений.