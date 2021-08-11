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Синоптик пообещал москвичам «прощальный поцелуй» лета

Илья Ашуров

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Синоптик пообещал москвичам «прощальный поцелуй» лета
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ближайшие выходные жителей столицы ожидает «прощальный поцелуй» лета. Воздух в городе прогреется до 26 градусов тепла. Об этом в среду, 11 августа, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на выходных столицу накроет антициклон: в городе будет солнечно и без осадков. В субботу, 14 августа, воздух может прогреться до плюс 24 градусов в Москве и 25 градусов в Подмосковье.

— В воскресенье будет всплеск. На мой взгляд, это последнее летнее тепло: плюс 24–26 в Москве, плюс 22–27 в Подмосковье. Это нам — прощальный поцелуй лета в выходные, бонус от лета, но уже без жары: от плюс 30 градусов больше не будем изнывать, — рассказал синоптик.

Также Тишковец отметил, что погода уже «развернулась» в сторону осени. В течение второй половины этой недели в Московском регионе пройдут дожди, которые «очистят атмосферу». Благодаря этому станет легче дышать.

— Дожди с перерывами будут идти сегодня, завтра, в пятницу (11, 12, 13 августа — прим. «ВМ»). Причем в четверг дожди будут увеличиваться по интенсивности и продолжительности, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он также рассказал о том, какая погода ожидается в столице на следующей неделе. По прогнозам синоптика, на Москву надвигается холодный фронт. По словам Тишковца, волна холода будет ощущаться достаточно сильно, что и станет первым «осенним звоночком».

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