«Лето сдает позиции»: москвичей предупредили о надвигающемся похолодании

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в столице на следующей неделе. По прогнозам синоптика, на Москву надвигается холодный фронт, который принесет с собой дожди.

— В понедельник с приближением холодного фронта температура начнет понижаться, зарядят дожди. На следующей неделе нас ждет умеренный температурный фон. Лето будет сдавать свои позиции по всем фронтам, хотя это не значит, что наступит осень, — пояснил Тишковец.

Он также отметил, что волна холода будет ощущаться достаточно сильно, что и станет первым «осенним звоночком».

Синоптик предупредил, что приближающийся фронт откроет доступ более свежим воздушным массам полярного происхождения, передает РИА Новости.

В понедельник, 9 августа, синоптики предупредили о предстоящем на этой неделе погодном «изломе». По прогнозам синоптиков, в конце недели атмосферное давление будет расти. Хотя погода будет с преобладающей облачностью, но короткие ливневые дожди местами могут пройти и в четверг, и в пятницу. Температура воздуха за счет большего количества облаков будет уже чуть пониже: плюс 21–23 градуса в Москве, по области — плюс 21–25.

Также москвичам рассказали, когда можно увидеть самый яркий летний звездопад. В ночь с 12 на 13 августа в небе над столицей можно будет понаблюдать за настоящим звездопадом — в космосе пронесется поток Персеиды.