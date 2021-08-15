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МГУ стал лучшим российским вузом в рейтинге ARWU-2021

Михаил Алимов

Общество
МГУ стал лучшим российским вузом в рейтинге ARWU-2021
Фото: АГН Москва

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) занял 97-ю строчку в Академическом рейтинге мировых вузов (ARWU-2021). Это лучший результат среди отечественных учебных заведений, сообщают в воскресенье, 15 августа, организаторы рейтинга ShanghaiRanking Consultancy.

— Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова возглавляет российские университеты и остается в списке 100 лучших вузов мира (97-я позиция в мире), — говорится в результатах рейтинга.

В рейтинг попадает тысяча лучших университетов со всего мира. Их сравнивают по различным показателям — от наличия Нобелевских премий и научных публикаций у выпускников и сотрудников до среднего показателя академической деятельности.

Всего в рейтинге оказались девять российских университетов. Например, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) расположился на 301–400-й позициях, Московский физико-технический институт (МФТИ) занимает позицию в группе 501–600, а четвертую позицию среди отечественных вузов в рейтинге занимают сразу два заведения: Высшая школа экономики (ВШЭ) и Новосибирский государственный университет (НГУ). Оба они вошли в группу 601–700.

Первые десять позиций рейтинга у вузов из Британии и США, передает РИА Новости. Лучшим университетом континентальной Европы стал Университет Париж-Сакле, который занимает 13-ю строчку рейтинга.

В июле сообщалось, что Москва поднялась на 25-е место в рейтинге лучших студенческих городов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). В рейтинг со 115 участниками в этом году попали пять российских городов. Так, дебютант рейтинга (Казань) занял 102-е место. Остальные три российских участника ухудшили свои позиции в списке по сравнению с 2019 годом: Санкт-Петербург опустился на 72-ю строчку с 66-й, Томску досталось 85-е место (против 73-го в 2019-м), а Новосибирск стал 107-м, спустившись в списке на 15 пунктов.

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