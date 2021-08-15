Петр Бирюков: Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат к Дню города

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Репинский сквер Карта всех событий

Благоустройство Репинского сквера в центре столицы завершат к Дню города, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приводим в порядок Репинский сквер, открытый в честь 800-летия Москвы, — отметил Петр Бирюков. — Там появится прогулочная зона с уличными качелями, для любителей активного отдыха делаем спортивные площадки, запланировано обустройство и двух детских площадок с современным игровым оборудованием.

Заместитель мэра рассказал, что в рамках благоустройства в сквере будут максимально сохранены существующие зеленые насаждения. Также высадят новые деревья и кустарники и установят фонари и скамейки в стилистике конца 40-х годов прошлого века.

— Надеемся, что обновленный Репинский сквер станет популярным местом для прогулок и отдыха москвичей и гостей столицы, — подчеркнул Петр Бирюков. — Дополнительно организуем проход от Болотной набережной, в результате появится новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной.

В Москве почти завершились работы по благоустройству острова Балчуг. Работы по обновлению четырех набережных — Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской — Садовнической улицы, двух Раушских переулков находятся в стадии завершения, и уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство.