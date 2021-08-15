Железнодорожные станции Серп и Молот, Калитники и Москва Товарная реконструируют

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице утвердили проект реконструкции нескольких железнодорожных станций около МЦД-2. Обновят станции Серп и Молот, Калитники и Москва Товарная. Кроме того, у станции Серп и Молот построят одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который свяжет второй и четвертый Московские центральные диаметры и две станции метро — «Площадь Ильича» и «Римскую».

— Строительство внеуличного пешеходного перехода в составе ТПУ на станции Серп и Молот позволит организовать безопасный маршрут для горожан через железнодорожные пути к территории бывшего завода «Серп и молот», где развивается современный квартал. Кроме того, будут реконструированы внеуличные пешеходные переходы в районе остановочных пунктов Калитники и Москва Товарная. Это необходимо для модернизации самих платформ и приведения их к единому стандарту, который направлен на обеспечение комфорта и безопасности жителей, — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Соседние улицы также благоустроят. Возникнут новые парковки, остановки наземного транспорта и велосипедные дорожки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект обновления территории у станций МЦД-2 Бутово и Щербинка. Обе станции расположены на юге города, между железнодорожными платформами Битца и Остафьево.