Катер перевернулся после столкновения с баржей возле Самары

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Самарская область, Волжский район, село Рождествено Карта всех событий

Катер столкнулся с баржей и перевернулся на Волге в Самарской области.Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером 14 августа. Возле села Рождествено в Самарской области по Волге двигался теплоход в составе с баржой, груженной песком. В ее борт врезался неустановленный катер.

— После столкновения катер перевернулся, проводятся его поиски, — говорится в сообщении управления.

В Приволжской транспортной прокуратуре отметили, что катер на большой скорости врезался в ее правый борт. При этом разлива нефтепродуктов не произошло, а водитель катера до сих пор не найден. По данному факту прокуратура начала проверку, передает РИА Новости.

В прошлом месяце инцидент на воде произошел в Санкт-Петербурге. Моторный катер, на борту которого находились девять человек, врезался в бетонное ограждение Дудергофского канала. В результате все пассажиры, в том числе трое детей, оказались в воде. Спасатели вытащили их на берег. Позже всех их госпитализировали.