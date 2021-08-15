Россияне рассказали, как относятся к бывшим супругам

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Разведенные россияне рассказали, кто из них был инициатором расторжения брака и какие отношения с бывшими вторыми половинками они сохранили. Исследование проводилось сервисом по поиску работы SuperJob.

Более чем в половине случаев, как выяснилось, развестись захотели женщины. Чуть больше трети опрошенных сказали, что решение было совместным, а 30 процентов рассказали, что мужчина был инициатором расторжения брака.

Отношения испортились после развода у 22 процентов женщин и 23 процентов мужчин. Об усложнившихся отношениях заявили 34 процента женщин и 33 процента мужчин. При этом дружеские отношения сохранили 44 процента опрошенных, передает телеканал 360.

Ранее россияне выбрали идеальный возраст для выхода на пенсию. Около 30 процентов жителей России хотят выйти на пенсию по достижении установленного законом возраста. Большинство респондентов (42 процента) планируют работать, пока им будет позволять здоровье. Из числа опрошенных самыми ярыми трудоголиками оказались жители Московской, Волгоградской и Иркутской областей.