Московский «Спартак» продлил контракт с защитником Георгием Джикией

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Футболист Георгий Джикия подписал новый контракт с московским «Спартаком». Капитан красно-белых останется в команде минимум до 2024 года. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает пресс-служба клуба.

— ФК «Спартак-Москва» заключил новое соглашение с капитаном основной команды. Георгий Джикия подписал контракт, рассчитанный до конца мая 2024 года, с возможностью продления еще на год, — говорится в сообщении пресс-службы.

Джикия выступает за московскую команду с 2017 года. В цветах клуба он провел 138 матчей и забил четыре мяча. Неоднократно становился лучшим игроком матчей, получил награду лучшего игрока команды в сезоне-2018/19. Играет за сборную России и даже носил капитанскую повязку.

Недавно сообщалось, что капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил контракт с клубом. Овечкин играет в составе «Вашингтона» с 2005 года, всю свою карьеру в НХЛ. Он был награжден Кубком Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности в составе «Вашингтона» он забросил в ворота соперников 730 шайб. Этот показатель стал шестым в истории НХЛ.