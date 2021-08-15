Названы советы от Елены Летучей, которые позволят избежать проблем в отпуске

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Что лучше сделать в незнакомой местности, а от чего стоит отказаться? Авторы блога «Люди и мир» составили топ советов от телеведущей Елены Летучей по поводу отпуска.

В отеле не надо кутаться в одеяла и покрывала: их редко подвергают химчистке и там могут быть микробы. Ведущая советует сменить номер, если не устраивает что-то. Включая шумных соседей и разные запахи. Кондиционеры в номерах тоже могут стать источником неприятных ощущений — от неприятных запахов до многочисленных микробов, приходящих через старые фильтры.

Летучая также рассказала о том, что делать при опоздании на самолет. Она отметила, что у авиакомпаний часто практикуется овербукинг. Они продают билеты с запасом и рассчитывают на то, что кто-то опоздает или не полетит. Поэтому можно добиться за доплату места в бизнес-классе или на следующем самолете. В этом могут помочь и накопленные бонусные мили.

Кроме того, Летучая предупреждает, что не следует покупаться на красивые фото отелей и низкие цены: на деле все может оказаться по-другому. Сама ведущая предпочитает апартаменты, потому что они дешевле и могут находиться в интересных и красивых местах, передает Nation News.

Недавно россияне назвали свои предпочтения по выбору стран для путешествий. Большая часть жителей России уже отгуляла отпуск в 2021 году. Половина из них провела его дома или на даче, а 36 процентов граждан уехали в путешествие по стране. При этом самыми желаемыми государствами для посещения у туристов стали Россия, Италия и Франция.