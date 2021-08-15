Полиция в Москве задержала устроивших боксерские поединки иностранцев

Фото: moscow-live

Столичная полиция задержала в Москве двенадцать иностранных граждан, которые устроили между собой боксерские бои. Об этом в воскресенье, 15 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по столице.

— В субботу, 14 августа, в полицию поступило сообщение о возможном нарушении общественного порядка во дворовой территории на Тверской улице, ряд граждан были доставлены в отдел полиции для проверки, — проинформировали в пресс-службе.

По сообщению ряда СМИ, нарушителями порядка, которые устроили спарринги, оказались граждане Киргизии.