Автомобиль врезался в бетонные блоки на 85-м километре МКАД

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85 километр мкад Карта всех событий

Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на бетонные блоки, разделяющие потоки движения на 85-м километре МКАД. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла на внешней стороне дороги в районе съезда на Алтуфьевское шоссе.

В результате ДТП были перекрыты левая и средняя полосы движения, однако к настоящему моменту поток машин удалось восстановить, добавили в департаменте.

На месте инцидента работали оперативные службы города.

До этого на 43-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль. В результате случившегося была перекрыта одна полоса, через некоторое время движение восстановили, сообщали в дептрансе столицы.