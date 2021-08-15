Автомобиль врезался в бетонные блоки на 85-м километре МКАД
Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на бетонные блоки, разделяющие потоки движения на 85-м километре МКАД. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария произошла на внешней стороне дороги в районе съезда на Алтуфьевское шоссе.
В результате ДТП были перекрыты левая и средняя полосы движения, однако к настоящему моменту поток машин удалось восстановить, добавили в департаменте.
На месте инцидента работали оперативные службы города.
До этого на 43-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль. В результате случившегося была перекрыта одна полоса, через некоторое время движение восстановили, сообщали в дептрансе столицы.