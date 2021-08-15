Автомобиль загорелся на 43-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 43-й километр Карта всех событий

На 43-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль. Перекрыта одна полоса. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в департаменте транспорта столицы.

— Перекрыта одна полоса. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших в инциденте нет.

В начале августа сообщалось, что легковушка загорелась на проезжей части в деревне Ямонтово в Новой Москве. Возгорание ликвидировали. На участке дороги, где произошел инцидент, были перекрыты две полосы движения в сторону Калужского шоссе.

В первую неделю августа в Москве произошло 133 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 155 человек и еще пять человек погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за неделю такого рода аварий произошло около 60. На втором месте — наезд на пешеходов (40 случаев). При этом в 16 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.