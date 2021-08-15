Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автомобиль загорелся на 43-м километре МКАД

Михаил Алимов

Происшествия
Автомобиль загорелся на 43-м километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 43-й километр Карта всех событий

На 43-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль. Перекрыта одна полоса. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в департаменте транспорта столицы.

— Перекрыта одна полоса. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших в инциденте нет.

В начале августа сообщалось, что легковушка загорелась на проезжей части в деревне Ямонтово в Новой Москве. Возгорание ликвидировали. На участке дороги, где произошел инцидент, были перекрыты две полосы движения в сторону Калужского шоссе.

В первую неделю августа в Москве произошло 133 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 155 человек и еще пять человек погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за неделю такого рода аварий произошло около 60. На втором месте — наезд на пешеходов (40 случаев). При этом в 16 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Читайте также:
автомобильМКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте