Синоптик предупредил о всплеске субтропического тепла в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В начале новой недели в столичный регион на несколько дней вернется аномально жаркая погода. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 15 августа.

По его словам, в понедельник, 16 августа, в городе потеплеет до плюс 23–28 градусов, а ко вторнику температура местами может подняться до 35 градусов выше нуля. Ночью также будет достаточно тепло — около плюс 15–20 градусов.

— Последний месяц сезона все-таки на прощание сумеет подарить жителям Центральной России и солнце, и уже точно — финальный всплеск субтропического тепла, — отметил синоптик на своей странице в соцсети Instagram.

Он добавил, что настолько высокие температуры во второй половине августа фиксировались лишь трижды: в 1954-м, 2007-м и 2008 году, сообщает телеканал 360.

При этом метеоролог пояснил, что в четверг, 19 августа, Москву накроет непогода — возможны грозовые дожди с градом.

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, рассказала, какая погода ждет москвичей на следующей неделе.