Дожди вернутся? Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На предстоящей неделе в столице ожидается переменчивая погода, а температурные показатели будут выше климатической нормы в течение всех рабочих дней. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, в начале предстоящей недели столичный регион ожидает довольно теплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы на 3–4 градуса. Позднякова отметила, что фон атмосферного давления будет еще повышенным, что убережет столицу от значимых осадков.

— В ночь на понедельник местами ожидается небольшой кратковременный дождь, а днем — погода без осадков. Ночь будет еще довольно теплой: 16–17 градусов выше нуля в Москве, 13–18 — по области. Дневная температура в городе будет колебаться в пределах плюс 24–26 градусов, а в Московской области — 21–26 градусов с положительными значениями.

Позднякова заметила, что 17 августа окажется самым бедным на осадки днем, поскольку дождей не предвидится.

— Дождей во вторник не будет в течение всех суток. Но вот ночь станет значительно прохладнее: плюс 14–16 градусов в Москве и плюс 11–16 — в области, — уточнила синоптик. — А вот днем за счет жаркого августовского солнца воздух в столице прогреется до 27–29 градусов тепла. В области столбики термометра достигнут плюс 24–29 градусов.

Практически такая же погода, но с кратковременными дождями, ожидает столичный регион и в ночь на среду.

— Дневная температура воздуха в среду, 18 августа, достигнет плюс 26–28 градусов, — продолжила метеоролог. — Местами дожди.

19-го числа на все сутки прогнозируется небольшой кратковременный дождь в городе. Дневная температура не опустится ниже плюс 25 градусов, в ночное время ожидается 14–19 градусов тепла. По региону — на 2–3 градуса ниже по всем показателям.

В пятницу, подчеркнула эксперт, дождя станет меньше, но ночь будет более прохладной. В темное время суток температура достигнет плюс 12–17 градусов, а дневная температура, как и накануне, сохранит показатель 20–25 градусов с отметкой «плюс».

Фон температуры, по словам метеоролога, будет выше климатической нормы на 3–4 градуса на протяжении всей недели, а погода окажется довольно комфортной для этих дней сезона.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 15 августа, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.