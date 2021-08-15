Синоптики сообщили о погоде в Москве 15 августа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 15 августа, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 25–27 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 22–27 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что данная погода благоприятна, у людей очень редко развиваются метеопатические реакции. Днем тепло, содержание кислорода незначительно повышенное. Относительная влажность уменьшится.

Воскресный день желательно провести с пользой для здоровья. Укрепить его помогут прогулки на свежем воздухе, посильные физические упражнения, например скандинавская ходьба. Рекомендуются закаливание, принятие солнечных и воздушных ванн.

Вильфанд пообещал москвичам много солнца и звезд. В ближайшие дни в столице ожидается теплая летняя погода. Дневные показатели температуры воздуха превысят многолетние значения на три–четыре градуса.