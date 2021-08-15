Двенадцатилетний велосипедист погиб под колесами иномарки в Подмосковье

Фото: moscow-live

Иномарка в подмосковном Подольске сбила мальчика на велосипеде, в результате ребенок погиб. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на очевидцев случившегося в воскресенье, 15 августа.

Авария произошла 14 августа на Молодежной улице, в одном из дворов. Машина наехала на двенадцатилетнего мальчика, который передвигался на велосипеде.

Авария с участием двух автомобилей около аэропорта Внуково произошла 15 августа. Машина протаранила минивэн, в результате погиб один человек.