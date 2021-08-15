Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двенадцатилетний велосипедист погиб под колесами иномарки в Подмосковье

Екатерина Нефедова

Происшествия
Двенадцатилетний велосипедист погиб под колесами иномарки в Подмосковье
Фото: moscow-live

Иномарка в подмосковном Подольске сбила мальчика на велосипеде, в результате ребенок погиб. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на очевидцев случившегося в воскресенье, 15 августа.

Авария произошла 14 августа на Молодежной улице, в одном из дворов. Машина наехала на двенадцатилетнего мальчика, который передвигался на велосипеде.

Авария с участием двух автомобилей около аэропорта Внуково произошла 15 августа. Машина протаранила минивэн, в результате погиб один человек.

Читайте также:
ДТПпогиб ребеноквелосипедист
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте