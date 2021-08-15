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Один человек погиб в ДТП с участием двух машин у аэропорта Внуково

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек погиб в ДТП с участием двух машин у аэропорта Внуково
Фото: mos.ru
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал A Карта всех событий

На Киевском шоссе в ночь на воскресенье, 15 августа, произошла авария с участием двух автомобилей. Машина протаранила минивэн около аэропорта Внуково.

В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал. Движение было частично ограничено в связи с аварией.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, передает РЕН ТВ.

В первую неделю августа в Москве произошло 133 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 155 человек и еще пять человек погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за неделю такого рода аварий произошло около 60. На втором месте — наезд на пешеходов (40 случаев). При этом в 16 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

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