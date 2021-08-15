Поклонники Виктора Цоя устроили на Арбате концерт в годовщину смерти певца

Кадр из фильма Игла

Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Певец и лидер группы «Кино» Виктор Цой ушел из жизни 15 августа 1990 года. В память об артисте его поклонники устроили небольшой концерт в центре столицы.

Молодые исполнители и ценители творчества музыканта собрались у стены Цоя на улице Старый Арбат. Они исполняют под гитару знаменитые хиты группы — «Звезда по имени Солнце», «Камчатка», «Восьмиклассница», «Атаман», «Перемен» и многие другие.

Прогуливающиеся по Старому Арбату люди останавливаются, чтобы насладиться музыкой. Они фотографируют и снимают на видео импровизированный концерт, передает корреспондент РИАМО.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Основатель и лидер рок-группы «Кино» разбился в дорожной аварии под Ригой. Артиста похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Новые детали произошедшей автокатастрофы появляются по сей день. В 2020 году свидетельница гибели Виктора Цоя рассказала о подробностях трагедии.

Также в августе прошлого года в сквере на улице Танкиста Хрустицкого в Санкт-Петербурге ему установили памятник. Монумент сделан из бронзы по фотографии авторства Юрия Чашкина. Автор скульптуры — Матвей Макушкин.