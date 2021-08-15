Кэмерон Диаз объяснила, почему решила уйти из кино

Фото: instagram.com/camerondiaz

Известная голливудская актриса Кэмерон Диаз перестала сниматься в кино. На ток-шоу Hart to Heart с Кевином Хартом она назвала причину, по которой приняла решение закончить свою карьеру.

Актриса объяснила, что работа мешала ей посвящать время другим аспектам жизни, например, семье и финансам.

— Мне просто захотелось быть человеком, а не машиной под названием Кэмерон Диаз, — пояснила звезда Голливуда.

При этом Диаз заявила, что совершенно не жалеет об уходе из кинематографа. Отказ от карьеры позволил ей разобраться в жизни и принять ряд важных решений.Последний фильм с участием Кэмерон Диаз вышел в 2014 году. Им стал киномюзикл «Энни», передает издание «Экономика сегодня».

В 2015 году актриса вышла замуж за гитариста рок-группы Good Charlotte Бэнджи Мэддена. Она отметила, что они до сих пор счастливы в браке. В 2018 году актриса обратилась к продюсерам с просьбой, чтобы те не беспокоили ее, предлагая роли в кино. В 2019 году Диаз стала мамой, у нее и ее супруга родилась дочка. Девочке дали имя Рэддикс. Актриса сообщила, что не будет публиковать снимки новорожденной или делиться какими-то подробностями.