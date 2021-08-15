Скульптуру в виде огромного кома глины установили в центре столицы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Памятник в виде огромного кома глины возвели напротив бывшей электростанции на Болотной площади в Москве.

Монумент под названием «Большая глина № 4» создал скульптор Урс Фишер. В последний раз памятник выставляли во Флоренции в 2017 году.

Композиция олицетворяет собой акт созидания и процесс преображения материи в руках художника.

12-метровая скульптура выполнена из алюминия.

ГЭС-2 — бывшая электростанция на Болотной набережной. После закрытия здание было передано фонду современного искусства V-A-C. В настоящее время на территории станции создают арт-центр, который должен открыться уже в текущем году, передает РИА Новости.