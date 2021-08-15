Скульптуру в виде огромного кома глины установили в центре столицы
Памятник в виде огромного кома глины возвели напротив бывшей электростанции на Болотной площади в Москве.
Монумент под названием «Большая глина № 4» создал скульптор Урс Фишер. В последний раз памятник выставляли во Флоренции в 2017 году.
Композиция олицетворяет собой акт созидания и процесс преображения материи в руках художника.
12-метровая скульптура выполнена из алюминия.
ГЭС-2 — бывшая электростанция на Болотной набережной. После закрытия здание было передано фонду современного искусства V-A-C. В настоящее время на территории станции создают арт-центр, который должен открыться уже в текущем году, передает РИА Новости.
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