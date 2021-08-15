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Мужчину ранили ножом в ходе драки в Волоколамске

Полина Долганова

Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе драки в Волоколамске
Фото: Pexels

Драка между мужчинами произошла в подмосковном Волоколамске. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ходе потасовки один из участников конфликта, мужчина в возрасте 42 лет, получил колото-резаное ранение живота.

За совершение преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнего мужчину.

Отмечается, что ссора между оппонентами произошла во время распития алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», передает «Подмосковье сегодня».

До этого москвич попал в больницу после того как на него набросился неизвестный с ножом на востоке города. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Инцидент произошел вечером 9 августа рядом с домом 42 на 13-й Парковой улице. Потерпевший повздорил с незнакомцем на почве личной неприязни. В какой-то момент последний выхватил нож и нанес им удар своему оппоненту в область груди. После этого злоумышленник скрылся.

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