Москвича чуть не зарезали в ходе уличной ссоры на востоке Москвы

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Россия, Москва, 13-я Парковая улица, 42 Карта всех событий

Москвич попал в больницу после того, как на него набросился неизвестный с ножом на востоке города. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 9 августа рядом с домом 42 на 13-й Парковой улице. Потерпевший повздорил с незнакомцем на почве личной неприязни. В какой-то момент последний выхватил нож и нанес им удар своему оппоненту в область груди. После этого злоумышленник скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали проникающее ранение груди.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Злоумышленника ищут.

Нападение с ножом произошло в столице на прошлой неделе в кафе на Марксисткой улице. Посетители заведения сделали замечание мужчине. В ответ на это злоумышленник начал агрессивно себя вести и полез драться. Дерущихся разняли, а зачинщика драки вывели из помещения.

Однако злоумышленник не успокоился. Вооружившись ножом, он догнал своих оппонентов на улице и набросился на них. В результате один из участников конфликта получил ножевые ранения.