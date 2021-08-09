Мужчина в центре Москвы набросился с ножом на посетителей кафе после ссоры. Видео

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Россия, Москва, Марксистская улица Карта всех событий

Столичная полиция задержала 26-летенго мужчину, который в ходе ссоры попытался убить своих оппонентов с помощью ножа. Об этом в понедельник, 9 августа, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

Инцидент произошел в кафе на Марксисткой улице. Посетители заведения сделали замечание мужчине. В ответ — он начал агрессивно себя вести и полез драться со своими обидчиками. Дерущихся разняли, а зачинщика драки вывели из помещения.

Однако злоумышленник не успокоился. Он раздобыл нож, догнал своих оппонентов на улице и набросился на них с орудием в руках. В результате один из участников конфликта получил ножевые ранения.

На опубликованных МВД кадрах видно, как мужчина с голым торсом дерется с несколькими оппонентами в кафе. Позже он перебегает через семиполосную дорогу и кидается с ножом на троих мужчин —сначала они разбегаются, но потом вновь пытаются дать ему отпор.

Видео: МВД по Москве

Вскоре злоумышленник был задержан. Выяснилось, что в тот же день он поссорился со своей знакомой и разбил в ее квартире все окна, тем самым причиняя материальный ущерб почти на 100 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Умышленное повреждение имущества».

Похожий случай произошел в столице в этом месяце. Тогда полиция задержала 37-летнего приезжего, который напал с ножом на своего оппонента во дворе дома на улице Маршала Еременко.