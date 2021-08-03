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Мужчина напал на своего оппонента с кухонным ножом во время уличной ссоры в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина напал на своего оппонента с кухонным ножом во время уличной ссоры в Москве
Фото: Pexels
Россия, Москва, улица Маршала ЕрёменкоКарта всех событий

Столичная полиция задержала 37-летнего приезжего, который напал с ножом на своего оппонента во время уличной ссоры. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, у злоумышленника произошел конфликт с 24-летним мужчиной во дворе дома на улице Маршала Еременко. В какой-то момент мужчина потерял над собой контроль: мужчина вытащил кухонный нож и нанес своему визави несколько ударов в грудь и живот. После этого нападавший скрылся с места преступления.

Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали преступника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время он находится под домашним арестом.

Похожий случай произошел в столице в конце прошлого месяца. Неизвестный, находясь в подъезде жилого дома на улице Маршала Чуйкова несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь и плечо.

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