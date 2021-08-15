Тело младенца нашли рядом с мусорными контейнерами на западе Москвы

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В Москве обнаружили тело младенца неподалеку от мусорных баков на Бобровском шоссе. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает Федеральное агентство новостей.

Тело ребенка было завернуто в мусорный пакет.

Сотрудники правоохранительных органов установят обстоятельства произошедшего и проведут проверку по данному факту.

Виновного в гибели малыша пока не нашли, передает РИАМО.

До этого, 20 июня, тело другого малыша было найдено в реке неподалеку от Рубцовской набережной. По предварительным данным, погибший мальчик появился на свет на шестом–седьмом месяце беременности его матери. В воде он находился не менее двух суток.