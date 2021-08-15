Пассажиропоток на речных подмосковных маршрутах увеличился вдвое с начала сезона

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Количество пассажиров на речных маршрутах в Подмосковье увеличилось в два раза с начала сезона. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в министерстве транспорта по Московской области.

— В этом году количество пассажиров речных маршрутов выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Алексея Гержика, к настоящему моменту в этом году водным транспортом в Подмосковье успели воспользоваться более 19,5 тысячи человек. Примечательно, что за весь сезон 2020 года было перевезено около 20,5 тысячи пассажиров.

Чаще всего горожане выбирали маршрут в Лыткарино. Туда за лето отправились свыше 10 тысяч человек. На втором месте по популярности расположился маршрут в Серпухове (5,5 тысячи граждан).

Сезон водной пассажирской навигации в Московской области начался 1 мая и продлится до октября-ноября 2021 года, передает «Подмосковье сегодня».

До этого стало известно, что с открытия сезона причалы московских речных вокзалов приняли более 100 тысяч человек, что в три раза больше, чем за весь прошлогодний сезон речной навигации.