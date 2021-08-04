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Пассажиропоток на московских речных вокзалах вырос в три раза в 2021 году

Анастасия Колоскова

Город
Пассажиропоток на московских речных вокзалах вырос в три раза в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С открытия сезона причалы московских речных вокзалов приняли более 100 тысяч человек, что в три раза больше, чем за весь прошлогодний сезон речной навигации. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в среду, 4 августа.

По данным департамента, число отправившихся в путешествия по России кораблей увеличилось в 11 раз. Причиной этого специалисты назвали масштабную реконструкцию Северного речного вокзала, которую завершили в 2020 году. В 2022 году реконструкция ждет Южный вокзал, после чего он станет вторым важным речным портом столицы.

— Реконструкция Северного речного вокзала дала мощное развитие речному движению в городе — уже сегодня вокзал принимает и отправляет до 24 круизных судов в сутки. Мы видим, как возросла потребность в круизах по России. В следующем году после масштабной реконструкции откроем и Южный речной вокзал — второй важный порт в Москве, — приводятся слова главы департамента Максима Ликсутова в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Он добавил, что с Южного вокзала можно будет добраться до Черного моря. Кроме того, он напомнил, что в 2022 году в москве запустят регулярный речной транспорт, который станет полноценной частью городской транспортной системы.

15 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые маршруты на электрических судах по Москве-реке запустят в 2022 году. В 2022–2023 годах в столице появятся два регулярных маршрута электрических речных судов. По ним будут курсировать 20 электрических речных трамвайчиков. Позже он заявил, что электрические речные трамваи должны стать для столицы дополнительной изюминкой.

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