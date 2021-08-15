Мужчина скончался после падения с высоты в Люберцах

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улица Митрофанова, дом 4. Карта всех событий

Мужчина выпал из окна жилого дома в подмосковных Люберцах и погиб на месте. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил источник в медицинских кругах. Трагедия произошла 14 августа по адресу улица Митрофанова, дом 4.

Погибшим оказался мужчина в возрасте 70 лет, передает РИАМО.

До этого в подмосковном городе Железнодорожный семилетний ребенок выпал из окна 14-го этажа жилого дома на Колхозной улице. После падения мальчик скончался. Об этом стало известно в субботу, 31 июля. На момент происшествия в квартире также находился трехлетний малыш. Мама, беременная третьим ребенком, отошла в магазин за покупками. Женщине стало плохо, когда она узнала о гибели сына, ее доставили в больницу.