Семилетний мальчик выпал из окна и разбился насмерть в Подмосковье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В подмосковном городе Железнодорожный семилетний ребенок разбился насмерть после падения с 14-го этажа жилого дома на Колхозной улице.

В субботу, 31 июля, сообщается, что на момент происшествия в квартире также находился трехлетний малыш. Мама, беременная третьим ребенком, отошла в магазин за покупками. Женщине стало плохо, когда она узнала о гибели сына, ее доставили в больницу.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.

Столичная прокуратура проконтролирует расследование инцидента с выпадением двухлетнего мальчика на востоке Москвы. В четверг, 29 июля, рядом с жилым зданием на Щелковском шоссе было обнаружено тело ребенка с травмами, характерными при падении с высоты.