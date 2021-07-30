Прокуратура поставила на контроль расследование дела о гибели мальчика на востоке Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Столичная прокуратура проконтролирует расследование инцидента с выпадением двухлетнего мальчика на востоке Москвы. Об этом в пятницу, 30 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Москвы, — отметила Нефедова.

В четверг, 29 июля, рядом с жилым зданием на Щелковском шоссе было обнаружено тело ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Установлено, что двухлетний малыш выпал из окна на восьмом этаже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Утром 18 июля на улице Лестнева произошла трагедия. Шестилетнюю девочку обнаружили с повреждениями, характерными при пандемии с высоты, недалеко от жилого здания. Несмотря на помощь, которую пытались оказать медики, ребенок скончался.

Установлено, что малышка оперлась руками о сетку против насекомых и выпала из окна на пятом этаже.