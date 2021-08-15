Бывший депутат Рады рассказал, как убили мэра Кривого Рога

Фото: mvs.gov.ua

Бывший депутат Верховной рады Андрей Гальченко рассказал о том, как погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов.

По словам депутата, смерть настигла политика, когда тот открыл дверь своего жилья.

— Он шел открывать дверь, открыл дверь, после этого прозвучал выстрел, — рассказал Гальченко.

Он также отказался приводить другие подробности убийства чиновника и заявил, что все детали должны раскрыть сотрудники правоохранительных органов, передает «Царьград».

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в селе Вольное в Днепропетровской области на Украине. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил глава региона Валентин Резниченко.

Информацию о смерти мэра также подтвердили в правоохранительных органах. По предварительной информации, тело Павлова обнаружили на веранде дома.